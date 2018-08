Bildung : Bildungsministerin Hesse informiert über Schulstart in MV

Nach Dauerkritik der Linken am Lehrermangel will Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) heute in Schwerin über die Situation zum Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern informieren. Von den 642 zum Schuljahr 2018/2019 ausgeschriebenen Lehrerstellen waren ihren Angaben zufolge bis Anfang August 633 besetzt worden. Doch hatte Hesse darauf verwiesen, dass weitere Vertragsabschlüsse möglich und auch wahrscheinlich seien. Unter den neu eingestellten Lehrkräften sind 183 sogenannte Seiteneinsteiger, die damit knapp ein Drittel der neuen Lehrer ausmachten. Der Landeselternrat hatte sich angesichts meist fehlender Pädagogikkenntnisse kritisch zur Übernahme solcher Bewerber in den Schuldienst geäußert.

von dpa

21. August 2018, 01:02 Uhr

Für 150 000 Schüler und rund 11 500 Lehrer hatte am Montag in Mecklenburg-Vorpommern das neue Schuljahr begonnen. Mit 13 600 Schulanfängern fiel die Zahl der Einschulungen um 500 niedriger aus als im Jahr zuvor.