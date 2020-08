Schulen : Bildungsministerin plädiert für Maskenpflicht zum Schulstart

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) hat für eine Maskenpflicht an Schulen plädiert. Einen entsprechenden Vorschlag werde sie am Dienstag dem Kabinett unterbreiten, sagte die Ministerin am Montag im RBB-Inforadio. «Ich halte es für gut, wenn wir da auf Nummer sichergehen.» Mecklenburg-Vorpommern habe immer noch die geringsten Infektionszahlen und so solle es auch bleiben.

von dpa

03. August 2020, 09:05 Uhr