Bildung : Bildungsministerin: Schulstart geglückt, GEW widerspricht

von dpa

21. August 2018, 14:59 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern hat zum neuen Schuljahr so viele Lehrer eingestellt wie nie zuvor, muss aber immer häufiger auf Seiteneinsteiger zurückgreifen. Wie Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Dienstag in Schwerin sagte, wurden 639 Lehrer neu in den Schuldienst übernommen. Knapp ein Drittel davon seien Seiteneinsteiger. Diese hätten zumeist ein naturwissenschaftliches Hochschulstudium absolviert, seien aber ohne pädagogische Ausbildung, die berufsbegleitend nachgeholt werde. Mit den vielen Neueinstellungen könne die Unterrichtsversorgung an den Schulen sichergestellt werden. «Das Schuljahr 2018/19 ist ruhig und geordnet gestartet», konstatierte Hesse. Die Bildungsgewerkschaft GEW jedoch kam zu einer anderen Bewertung. Vielfach habe es bis zuletzt Unsicherheiten bei der Stellenbesetzung und Stundenverteilung gegeben. «Der Schulstart war alles andere als geräuschlos», sagte die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner.