Hochschulen : Bildungsministerin will Hochschulgesetz ändern

Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) will das Landeshochschulgesetz ändern, damit sich die Hochschulen in MV im nationalen und internationalen Wettbewerb behaupten können. Schwerpunkt sei die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Wissenschaftler, teilte das Ministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte. «Mir ist wichtig, dass wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an unseren Hochschulen verbessern und sicherstellen, dass mehr Frauen Spitzenpositionen in der Wissenschaft erreichen können», sagte Hesse.

von dpa

16. Oktober 2018, 16:38 Uhr

Neben arbeitsrechtlichen Mindeststandards sollen zum Beispiel Verbeamtungen im akademischen Mittelbau bei Daueraufgaben wieder möglich werden, hieß es. Juniorprofessoren mit einer sogenannten Tenure-Track-Professur sollen bei positiver Beurteilung ihrer Leistungen einen Rechtsanspruch auf Übernahme erhalten.

Der Entwurf sieht den Angaben zufolge außerdem vor, die Hochschulentwicklungsplanung des Landes nach den Empfehlungen des Landesrechnungshofes neu zu ordnen. Das Ministerium soll demnach mit den Hochschulen Eckwerte für die Hochschulentwicklung erarbeiten. Diese sollen Rahmenbedingungen setzen, die eine Planungsgrundlage für Zielvereinbarungen und Hochschulentwicklungspläne sind.