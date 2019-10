Regierung : Bildungsministerium muss 290 000 Euro nachzahlen

von dpa

10. Oktober 2019, 13:24 Uhr

Das Bildungsministerium hat seit 2013 zu wenig Sozialabgaben für einige Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung bezahlt. Es sei aber kein Vorsatz erkennbar, erklärte ein Sprecher der Rentenversicherung Nord auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Für die Jahre 2013 bis 2016 müsse das Bildungsministerium 290 000 Euro nachzahlen. Für die Folgejahre seien die Berechnungen noch nicht abgeschlossen. Über die Nachforderungen hatte am Morgen NDR 1 Radio MV berichtet. Eine Sprecherin des Ministeriums kündigte an, man werde keine Rechtsmittel einlegen und die geforderten Beträge entrichten. Landeszentrale-Chef Jochen Schmidt kündigte an, dass den betroffenen Mitarbeitern unbefristete Verträge angeboten werden.