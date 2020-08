Gesundheit : Bildungsministerium prüft Fiebermessung in Schulen

Im Schweriner Bildungsministerium gibt es Überlegungen, in der bevorstehenden Erkältungszeit flächendeckend Schüler Fiebertests vorzunehmen. «Wir führen gerade Gespräche mit den Gesundheitsexperten und prüfen das ernsthaft», sagte ein Ministeriumssprecher. Zunächst hatte die «Ostsee-Zeitung» (Samstag) berichtet. Ziel sei es, den täglichen Regelbetrieb in Schulen in den kommenden Herbst- und Wintermonaten aufrechterhalten zu können und flächendeckende Schulschließungen zu vermeiden. «Fiebermessungen können in der Erkältungszeit im Schutzkonzept ein guter Baustein sein», sagte der Sprecher. Sie gäben Eltern und Lehrkräften mehr Sicherheit, wenn mit dem Herbst mehr Kinder Schnupfen hätten.

von dpa

23. August 2020, 14:22 Uhr