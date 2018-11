Tourismus : Binnenland soll im touristischen Wettbewerb aufholen

von dpa

01. November 2018, 12:25 Uhr

Der Tourismus im Binnenland soll gestärkt werden. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) kündigte am Donnerstag auf einer Tagung in Züssow (Vorpommern-Greifswald) an, den ländlichen Raum aktiver zu unterstützen, um im touristischen Wettbewerb aufzuholen. «Wichtig ist es, hierfür Anreize zu setzen», sagte Glawe. 2016 übernachteten etwa 18 Prozent der Gäste in ganz normalen Orten unter 5000 Einwohnern, die nicht Seebäder oder Erholungsorte sind. Potenzial sieht Glawe bei den Schlössern, Guts- und Herrenhäusern. Sie seien beliebte Ziele für Tagesausflüge und kulturelle Zentren. Glawe verwies auf Mittel aus dem grenzüberschreitenden Interreg-Programm sowie die Unterstützung der Netzwerke «Aktiv in der Natur», «Erlebnis Landwirtschaft» und «Kulturelles Erbe».