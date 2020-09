Schulen : Bio-Brotboxen für knapp die Hälfte der Erstklässler

Knapp die Hälfte der Erstklässler in Mecklenburg-Vorpommern bekommt am Donnerstag eine Bio-Brotbox. In fünf regionalen Packstellen stünden 6500 gefüllte Brotboxen für 113 Schulen zur Abholung bereit, teilte der Verein Ländlichfein als Organisator mit. Sie sollen am Morgen von Lehrern, Eltern oder Hausmeistern abgeholt und noch am gleichen Tag verteilt werden. Gepackt worden sei am Mittwoch. So sei die Frische garantiert.

von dpa

03. September 2020, 05:39 Uhr