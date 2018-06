Agrar : Bio-Champignons und Edelpilze wachsen in alten NVA-Bunkern

Mecklenburg-Vorpommerns einzige Bio-Kulturchampignons-Anlage in Markgrafenheide bei Rostock ist am Donnerstag Ziel Hunderter Ausflügler gewesen. In ehemaligen Munitionsbunkern der Nationalen Volksarmee wachsen tonnenweise Champignons und nach ersten Versuchen vor vier Jahren auch Edelpilze wie Kräuterseitlinge, Shiitake oder Buchenpilze, sagte Wolfgang Richter vom Betreiber, der Rostocker Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik, beim Hoffest. Die gesamte Jahresproduktion der Anlage betrage 25 bis 30 Tonnen. Abnehmer seien Hotels, Restaurants und andere lokale Vermarkter sowie ein Bio-Anbauverband. Eine wesentliche Absatzquelle sei auch der Hofverkauf.

von dpa

28. Juni 2018, 14:21 Uhr

Seit 2004 betreibt die Gesellschaft diese Produktionsanlage mitten in der Rostocker Heide als Arbeits- und Beschäftigungsprojekt für Menschen mit seelischen Erkrankungen und Behinderungen. Wie Richter gibts es inzwischen etwa 30 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen. Sie erhalten dort laut der Gesellschaft eine sozialpsychiatrische Begleitung.