Agrar : Bio-Landpartie trotz Corona: 54 Betriebe öffnen ihre Tore

54 Bio-Höfe in Mecklenburg-Vorpommern öffnen trotz der Corona-Pandemie am Samstag ihre Tore für Besucher. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat zum 13. Mal eine Bio-Landpartie organisiert, bei der Interessierte Bio-Betriebe und ihre Produktion kennenlernen und mit den Betreibern ins Gespräch kommen können. Häufig kann man Erzeugnisse probieren und kaufen. Manche Betriebe haben die gewohnten Aktionen wie Trecker- und Kremserfahrten, Reiten, Spiele und Basteln für Kinder jedoch eingeschränkt, wie der Veranstalter mitteilte. Zehn Höfe verzichten wegen der Corona-Auflagen in diesem Jahr ganz auf die Teilnahme, sagte Koordinator Burkhard Roloff vom BUND.

von dpa

16. September 2020, 13:18 Uhr