Bildung : Birgit Hesse berät über Digitalisierung im Unterricht

von dpa

03. Mai 2018, 11:18 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Bei der Digitalisierung des Unterrichts sieht Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) Land, Schulen und Schulträger gleichermaßen in der Pflicht. In den vom Ministerium erarbeiteten Rahmenplänen würden klare Ziele formuliert mit Unterrichtsbeispielen und Verweisen auf nutzbare Software. Aufgabe der Schulen sei es, Medienbildungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Diese seien Basis für die Umsetzung des Digitalpaktes in der Bildung, für den der Bund 3,5 Milliarden Euro bereitstelle. Für Mecklenburg-Vorpommern erwartet Hesse daraus 70 Millionen Euro. Das Geld werde jedoch nicht allein zum Kauf von Tabletts eingesetzt, sondern auch für die Fortbildung der Lehrer, sagte Hesse. Auf einer am Freitag in Neubrandenburg beginnenden Konferenz will sie mit Vertretern des Landeselternrats über Stand, Ziele und Umsetzung der Digitalisierung im Unterricht debattieren.