Wetter : Bis Freitag weiter heiß: Heute 38 Grad

von dpa

08. August 2018, 07:55 Uhr

Auch am Mittwoch werden in Mecklenburg-Vorpommern wieder Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius erwartet. So lautete die Prognose auch am Vortag, als die Temperaturen dann auf bis zu 34 Grad stiegen. Insgesamt bleibe es heiß und werde zudem auch noch schwüler und feuchter, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes. Daher seien Gewitter mit Starkregen und Hagel schon ab Mittwoch möglich. Donnerstag sei es aber trotzdem noch sehr warm. Erst ab Freitag sinken die Temperaturen dann voraussichtlich auf nur noch 20 bis 25 Grad Celsius.