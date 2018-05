Polizei : Bis September zusätzliche Polizisten für Urlaubsregion

von dpa

20. Mai 2018, 15:40 Uhr

202 zusätzliche Polizisten sollen in den Urlaubsregionen zwischen Ostseestrand und Mecklenburger Seenplatte bis Mitte September auf Streife gehen. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) eröffnete am Sonntag im Rahmen des Mecklenburg-Vorpommern-Tags in Rostock den Bäderdienst der Landespolizei offiziell. Er gehe bis zum 11. September. Die Beamten sollen Gästen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, Ruhestörungen und Diebstählen vorbeugen, Streit schlichten und bei Straftaten eingreifen. Den Angaben zufolge wird die Truppe aus 122 Beamten der Landespolizei und 80 Bereitschaftspolizisten zusammengestellt.