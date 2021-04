Brände : Bis zu halbe Million Euro Schaden bei Brand auf Rügen

Beim Brand eines Gebäudes mit Ferienwohnungen ist im Südosten Rügens ein Schaden von bis zu einer halben Million Euro entstanden.

Gager | Das Feuer war am frühen Samstagmorgen in Groß Zicker auf der Halbinsel Mönchgut ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ein Nachbar hatte die Flammen wenig später entdeckt und den Notruf gewählt. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Vormittag. Da immer wieder Flammen aufloderten, habe die Feuerwehr einen bis zu zwei Meter hohen Schaumteppich ge...

