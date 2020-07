Agrar : Bis zu zwei Wochen Verzögerung bei Schlachtung von Schweinen

Wegen der Einschränkungen beim Fleischverarbeiter Tönnies müssen Bauern aus Mecklenburg-Vorpommern mit bis zu zwei Wochen Verzögerungen bei der Schlachtung ihrer Schweine rechnen. Je nach Vertragskonstellation der landesweit rund 45 Schweinemastbetriebe könne es zu dieser Wartezeit kommen, sagte Jörg Brüggemann von der LMS Agrarberatung am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Schweine aus dem Nordosten würden überwiegend in Weißenfels in Sachsen-Anhalt und Perleberg in Brandenburg geschlachtet.

von dpa

15. Juli 2020, 18:06 Uhr