Kirche : Bischöfe: Gerechtigkeit und Respekt vor Taufe von Muslimen

erstellt am 30.Dez.2017 | 11:33 Uhr

Der Schweriner Bischof Andreas von Maltzahn sagte in seiner am Samstag verbreiteten Neujahrsbotschaft, Armut energisch zu bekämpfen, bedürfe einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung. Der Einsatz eines Jeden sei dabei wichtig und für den Betreffenden auch erfüllend. «Es tut gut, sich einzusetzen für ein gutes Miteinander im eigenen Lebensumfeld wie in unserer Gesellschaft insgesamt», sagte von Maltzahn. Er forderte zudem energischere Schritte, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht. «Mich beunruhigt, dass dieses Thema im Vorfeld der Sondierungsgespräche zwischen SPD und CDU keine wesentliche Rolle zu spielen scheint», sagte von Maltzahn.

Der Greifswalder Bischof Hans-Jürgen Abromeit warnte in seinem Wort zum neuen Jahr davor, muslimische Flüchtlinge, die sich in Deutschland taufen lassen, unter den Generalverdacht zu stellen, dies nur zum Schein und zum Schutz vor Abschiebung zu tun. Glaubensprüfungen im Rahmen von Asylverfahren durch Gerichte sieht er kritisch. Sie berührten die im Grundgesetz garantierte Religionsfreiheit, sagte Abromeit.

«Hier sind die politischen Instanzen gefordert, Recht und Gesetz so eindeutig zu fassen, dass Richter keine Spielräume haben, die grundgesetzliche Unterscheidung von Kirche und Staat zu unterlaufen.» Nach dem Grundgesetz seien Fragen des Religionswechsels Gewissensentscheidungen und staatlicher Beurteilung entzogen. Nach Abromeits Worten haben sich in der letzten Zeit mehrere muslimische Flüchtlinge christlich taufen lassen. Die meisten stammten aus dem Iran und Afghanistan.