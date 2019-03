Kirche : Bischofswahl in Greifswald beginnt mit Gottesdienst im Dom

Vor der Wahl eines neuen Bischofs für Mecklenburg und Pommern haben sich die Mitglieder der Landessynode der Nordkirche zu einem Gottesdienst im Greifswalder Dom St. Nikolai versammelt. Die Predigt hielt am Freitag der Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein, Gothart Magaard. Er nahm Bezug auf den Weltgebetstag, der stets am ersten Freitag im März begangen wird.

von dpa

01. März 2019, 12:03 Uhr

Ein wichtiges Thema der Nordkirche sei es, wie sie eine Kirche sein könne, «die offen ist, die Menschen erreicht und die in ansprechender Weise das Evangelium unters Volk bringt». Zur Wahl am Nachmittag treten zwei Kandidaten an: Christian Behr, 1. Pfarrer an der Kreuzkirche Dresden und Superintendent des Kirchenbezirkes Dresden Mitte, und der Mecklenburger Ökumene-Pastor Tilman Jeremias. Greifswald wird der Sitz des Bischofs im Sprengel Mecklenburg und Pommern sein.