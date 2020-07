Museen : Bislang unbekannter Brief Otto Lilienthals entdeckt

Ein bislang unbekannter Brief des deutschen Flugpioniers Otto Lilienthal (1848-1896) ist in den Sammlungen der US Airforce Academy in Colorado entdeckt worden. Der Brief aus dem Jahr 1893 ist an den deutschen Offizier und Luftfahrt-Publizisten Hermann Moedebeck gerichtet, wie das Lilienthal-Museum in Lilienthals Geburtsstadt Anklam am Donnerstag mitteilte. Der Inhalt sei aufschlussreich, weil Lilienthal bereits mitteile, dass die Serienfertigung seines Flugzeugs begonnen hat und erste Bestellungen vorliegen. Die ersten Verkäufe sind aus dem Jahr 1894 bekannt.

von dpa

30. Juli 2020, 19:09 Uhr