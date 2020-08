Bei der Kollision mit einem Regionalzug ist in der Nähe der Ortschaft Blankenberg (Kreis Ludwigslust-Parchim) ein Pferd getötet worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten zwei Pferde am Dienstagabend wohl den Pfahl eines Elektrozaunes umgekippt und waren danach von der Koppel in Richtung der Bahnstrecke gelangt.

von dpa

26. August 2020, 08:58 Uhr