Unwetter : Blitze treffen Häuser in Mecklenburg-Vorpommern

Eine Unwetterfront ist am Sonntag über Mecklenburg-Vorpommern gezogen. In der Region Neubrandenburg schlugen bis zum Mittag zwei Blitze in Wohnhäuser ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Im Stadtgebiet traf es eine Villa. Der Dachstuhl des alten Hauses fing daraufhin Feuer, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Menschen waren demnach nicht in dem Bürogebäude. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.