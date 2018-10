Kommunen : Bockhahn vor Nominierung zum OB-Kandidaten der Linken

Zur Nominierung ihres Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Rostock trifft sich die Linke am Freitag in der Stadthalle. Einziger Anwärter ist bislang Sozialsenator Steffen Bockhahn. Er hat Beobachtern zufolge bei der Oberbürgermeisterwahl im Mai 2019 gute Chancen, zumindest die Stichwahl zu erreichen. Für die Vorsitzende der Linken-Bürgerschaftsfraktion, Eva-Maria Kröger, ist Bockhahn der ideale Kandidat. Er sei seit 14 Jahren in Rostock politisch aktiv, in der Bürgerschaft, als Bundestagsabgeordneter und als Senator.

von dpa

26. Oktober 2018, 00:06 Uhr

Im Rennen um das OB-Amt sind derzeit Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski für die SPD und der Präsident der Industrie- und Handelskammer Rostock, Claus Ruhe Madsen. Er wurde von CDU und FDP nominiert. Die Grünen gehen mit Fraktionschef Uwe Flachsmeyer ins Rennen, für das Wählerbündnis UFR wird der Personalchef der Stadtverwaltung, Dirk Zierau, antreten.