Umwelt : Bodden-Durchstich: Beitrag zu Klimaschutz und Artenvielfalt

von dpa

03. März 2020, 14:28 Uhr

Am Barther Bodden bei Bresewitz ist am Dienstag der Deich durchstochen worden. Erstmals seit mehr 50 Jahren strömt damit wieder Wasser aus dem Barther Bodden über die ausgedeichten Moore und Salzwiesen, wie der Vorstand der Umweltschutzbewegung WWF, Christoph Heinrich, sagte. Die Renaturierung von Küstenüberflutungsräumen mache diese anpassungsfähiger gegenüber den Folgen der Klimakrise und trage zudem zum Klimaschutz bei. Durch die Deich-Rückverlegung würden pro Jahr rund 2600 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Salzwiesen seien auch wertvolle Lebensräume von seltenen Tier- und Pflanzenarten wie Uferschnepfen und Strandastern. «Damit wird auch das Ziel, die Biodiversität in Deutschland zu erhalten, verfolgt», sagte Heinrich.