Landtag : Bodycams für Polizisten in MV: Testphase startet in Kürze

Die Polizei Mecklenburg-Vorpommerns startet in Anklam, Rostock und Schwerin probeweise den Einsatz sogenannter Bodycams. Mitte kommender Woche würden an Beamte der ausgewählten Dienststellen jeweils 15 dieser am Körper getragenen kleinen Kameras übergeben, sagte am Donnerstag ein Sprecher des Innenministeriums in Schwerin. Nach jeweils dreimonatigem Test würden die Geräte verschiedener Anbieter unter den Revieren ausgetauscht und die Einsatzerfahrungen abgeglichen. Auf dieser Basis werde dann entschieden, welche Kameras landesweit bei der Polizei zum Einsatz kommen. Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle darüber berichtet.

von dpa

05. Juli 2018, 11:48 Uhr

Der Landtag in Schwerin hatte im März mit deutlicher Mehrheit ein neues Landespolizeigesetz beschlossen, in dem auch der Einsatz von Bodycams bei Polizeieinsätzen geregelt ist. Mit Hilfe kleiner Kameras an Helm oder Schulter könnten Gefahrensituationen oder Angriffe auf Beamte aufgezeichnet und später als Beweis genutzt werden, hieß es zur Begründung. In einigen anderen Bundesländern und bei der Bundespolizei wurden Tests abgeschlossen, zumeist mit positiver Bewertung. Datenschützer äußern allerdings Bedenken. Laut Gesetz werden die Filmaufnahmen nach kurzer Zeit gelöscht, bei dem Verdacht auf Straftaten aber länger gespeichert, um sie auswerten zu können.