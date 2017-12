Kriminalität : Böse Überraschung: Ferienhaus auf Usedom gibt es nicht

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 12:25 Uhr

Eine junge Familie aus Thüringen hat bei ihrer Anreise in den Silvesterurlaub auf Usedom eine böse Überraschung erlebt. Das Paar mit Baby und dreijähriger Tochter fand ihr über Ebay gebuchtes und mit 400 Euro angezahltes Ferienhaus in Koserow nicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kurze Zeit später war klar, dass die Urlauber einem Betrüger aufgesessen waren, der mit mehreren Bildern das Haus in seiner Anzeige angepriesen hatte. Das Haus und der Name des angeblichen Vermieters waren auch der Kurverwaltung in Koserow unbekannt. Ein Ausweichquartier fand sich in Koserow nicht. Letztendlich half ein freundlicher Anwohner mit einer Unterkunft in Zinnowitz. Weitere solcher Betrugsfälle waren laut Polizei nicht bekannt geworden.