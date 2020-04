Notfälle : Bombe im Rostocker Überseehafen wird gesprengt

Im Rostocker Überseehafen wird heute eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Die amerikanische Bombe war bei der Vorbereitung von Erweiterungsbaggerungen gefunden worden. Sie liegt in einer Wassertiefe von 4,50 Metern. Aufgrund des Zustands des Sprengkörpers kann der Zünder nicht entfernt werden, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Stralsund mitteilte. Deshalb soll nun zunächst ein Taucher die Sprengladung an der Bombe anbringen. Nachdem sich der Taucher wieder zurückgezogen hat, soll die Bombe per Fernzündung gesprengt werden.

von dpa

15. April 2020, 05:33 Uhr

Menschen müssten dafür nicht ihre Häuser verlassen, hieß es. Zwar sei ein Sicherheitsbereich von 500 Metern um den Fundort ausgewiesen worden. Doch der Sprengkörper liege so weit draußen, dass der Sicherheitsbereich nur an einer Stelle bebautes Land berühre. Dort befinde sich ein Unternehmen. Dessen Mitarbeiter dürften während der Sprengung nicht den Außenbereich des Firmengeländes nutzen. Auch der Schiffsverkehr ruhe während der Aktion, die bis 14.00 Uhr abgeschlossen sein soll.