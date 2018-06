Kriminalität : Bombendrohung löst Einsatz aus

von dpa

22. Juni 2018, 10:46 Uhr

Mit einer Bombendrohung hat ein 41-jähriger Mann in Neubrandenburg am Donnerstag einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Der 41-Jährige habe über Notruf in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums und in der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte mitgeteilt, er habe eine Bombe, die gleich hochgehe. Mehrere Funkstreifenwagen sowie Feuerwehr, Rettungswagen und Notarzt eilten den Angaben zufolge zu dem Anrufer, der zu Fuß angetroffen wurde. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und in ein Klinikum eingewiesen. Sprengstoff wurde weder bei ihm noch in seiner Wohnung gefunden.