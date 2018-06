Geschichte : Bombenentschärfungen in Schwerin sollen Donnerstag beginnen

Nach der Absage der geplanten Bombenentschärfung in Schwerin soll am Montag beraten werden, wie es weitergeht. Die Schweriner Feuerwehr hatte die für Montagmorgen geplante Aktion am Sonntagabend kurzfristig mit Verweis auf «technische Gründe» abgesagt.

von dpa

04. Juni 2018, 12:18 Uhr

Der ursprünglich für Montagmorgen geplante Start für mehrere Bombenentschärfungen in Schwerin ist nach Angaben der Feuerwehr-Leitstelle auf Donnerstag verschoben worden. Bei der Freilegung der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sei überraschend Schichtenwasser in eine der Gruben eingedrungen, das nun mit Hilfe zusätzlicher Pumpen entfernt werde. Wie der Behördensprecher weiter sagte, liegen die Fünf-Zentner-Bomben in vier bis sechs Metern Tiefe. Für die Räumung seien bis zum 22. Juni insgesamt fünf Termine geplant. Die Aktionen hätten auch Auswirkungen auf den städtischen Nahverkehr und den Zugverkehr der Deutschen Bahn, weil aus Sicherheitsgründen Sperrkreise eingerichtet werden müssten, hieß es.