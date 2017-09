Notfälle : Boot gekentert: Suche nach Angler mit Tauchern fortgesetzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Am Thurower See bei Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird weiter nach einem seit Sonntag vermissten Angler gesucht. Dabei sind erstmals Taucher und Boote mit speziellen Spürhunden im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Gesucht wird ein 58 Jahre alter Mann aus der Region, den Bekannte am Montag als vermisst gemeldet hatten. Passanten hatten am Sonntag ein herrenloses gekentertes Faltboot mit kompletter Angelausrüstung schwimmend auf dem See gefunden. Seither war vergeblich nach dem Besitzer gesucht worden, der auch nicht in seiner Wohnung war.

Mitteilung

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 08:17 Uhr