Kriminalität : Bootsdiebe in Warnemünde gestellt

Zwei mutmaßliche Bootsdiebe sind der Polizei in Warnemünde ins Netz gegangen. Die Männer im Alter von 28 und 70 Jahren sollen am Montag am Alten Strom die Tanks dreier Sportbote entwendet und die Schiffe losgebunden haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Nähe des Tatorts entdeckte die Polizei demnach das Auto der Männer, in dem es stark nach Benzin roch. Im Kofferraum fanden die Ermittler eigenen Angaben zufolge die entwendeten Tanks. Gegen die Männer wurde ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr, Diebstahl und Sachbeschädigung aufgenommen.

Mitteilung Polizei

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 07:38 Uhr