Kriminalität : Bootsmotoren im Wert von mindestens 33 000 Euro gestohlen

von dpa

21. Juni 2018, 16:57 Uhr

In Klein Quassow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind in der Nacht zu Donnerstag drei Bootsmotoren im Wert von mindestens 33 000 Euro geklaut worden. «Sie haben die Zuleitungen gewaltsam abgeschnitten und Lenkung sowie Bedienelemente des Außenbordmotors unfachmännisch demontiert», teilte die Polizei mit. Bootsmotoren werden immer wieder gestohlen: Im vergangenen Jahr verschwanden in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben der Polizei 167 Antriebe von Freizeitschiffen, 2016 waren es 260.