Kriminalität : Bootsmotoren in Waren gestohlen: 20 000 Euro Schaden

von dpa

09. April 2018, 15:49 Uhr

Drei gestohlene Bootsmotoren und 20 000 Euro Schaden - so lautet die Bilanz eines Einbruchs in ein Bootscenter in Waren an der Müritz. Nach Polizeiangaben vom Montag drangen die Täter zwischen dem 29. März und dem 09. April in das Winterlager für Sportboote ein. Dort montierten sie von vier Booten die Motoren ab und nahmen drei der Maschinen mit. Neben dem Stehlschaden verursachten die Diebe auch Sachschaden an den Booten.