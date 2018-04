Kommunen : Borner Bürgermeister muss mit Disziplinarverfahren rechnen

von dpa

20. April 2018, 12:46 Uhr

Wegen des Kaufs einer Ferienimmobilie durch die Gemeinde Born am Darß droht dem Bürgermeister, Gerd Scharmberg, ein Disziplinarverfahren. Von der Einleitung eines Verfahrens durch den Landkreis Vorpommern-Rügen geht das Innenministerium aus, wie eine Sprecherin am Freitag in Schwerin sagte. Einem Bericht der «Ostsee-Zeitung» zufolge hatte die Gemeinde die Ferienimmobilie «Peterssons Hof» im Jahr 2015 für 1,8 Millionen Euro gekauft und musste dafür einen Kredit über 1,4 Millionen Euro aufnehmen. Scharmberg soll den Berichten zufolge den Kauf an der Gemeindevertretung vorbei eingefädelt haben. Laut NDR schätzt der Landesrechnungshof das Immobiliengeschäft als offen rechtswidrig ein, auch wegen der unabsehbaren finanziellen Risiken für die Gemeinde. Scharmbeck war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.