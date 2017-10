Boxen : Brähmer besiegt im Box-Turnier Amerikaner Brant

Jürgen Brähmer hat beim Boxturnier World Boxing Super Series um die Muhammad-Ali-Trophy seinen ersten Kampf gewonnen. Der 39-jährige Schweriner setzte sich in der Nacht zum Samstag in seiner Heimatstadt gegen den Amerikaner Rob Brant in zwölf Runden einstimmig nach Punkten (119:109, 118:110, 116:112) durch.