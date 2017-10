Boxen : Brähmer will im Box-Turnier um Ali-Trophy ins Halbfinale

Profiboxer Jürgen Brähmer will ins Halbfinale der World Boxing Super Series (WBSS) einziehen. Der Schweriner steht heute in der Sport- und Kongresshalle seiner Heimatstadt dem Amerikaner Rob Brant gegenüber. Der 27-jährige Brant hat seine 22 Profikämpfe allesamt gewonnen und spricht von der Chance seines Lebens. Der zwölf Jahre ältere Brähmer bringt es auf 48 Siege in 51 Kämpfen.