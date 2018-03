Brände : Brände im Raum Ludwigslust: Mann in Neu Kaliß gestorben

Zwei Brände haben die Feuerwehr im Raum Ludwigslust am Wochenende in Atem gehalten. In Neu Kaliß kam in der Nacht zum Sonntag ein Mann bei einem Feuer in seiner Wohnung ums Leben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er sei an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Brandursache war demnach ein technischer Defekt. In Neustadt-Glewe brach am frühen Sonntagmorgen ein Feuer auf einem Industriegelände am Stadtrand aus. Die Löscharbeiten dauerten voraussichtlich den ganzen Tag an, sagte ein Polizeisprecher.

von dpa

25. März 2018, 10:37 Uhr

Rund 100 Kameraden von Freiwilligen Feuerwehren aus der Gegend seien im Einsatz, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Schwerin. Verletzte habe es in Neustadt-Glewe nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben. Brandort ist nach Worten des Sprechers eine alte Ausbildungshalle, auf deren Dach Photovoltaikanlagen montiert seien. Zuerst hatte der NDR über die Brände berichtet.