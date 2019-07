Auto : Branche in Österreich: Automobil-Zulieferer suchen Kontakt

von dpa

09. Juli 2019, 15:26 Uhr

Automobil-Zulieferer in Mecklenburg-Vorpommern wollen ihre Marktchancen durch den Ausbau internationaler Kontakte verbessern. Am Dienstag starteten Unternehmer mit Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) zu einem dreitägigen Besuch nach Graz in Österreich. Dort seien insbesondere Gespräche mit Vertretern des Mobilitätsclusters ACstyria geplant, um Erfahrungen auszutauschen und mögliche Synergien auszuloten. Das 1995 in der Steiermark gegründete Firmennetzwerk umfasst nach eigenen Angaben rund 300 Unternehmen aus den Bereichen Auto, Flugzeug, Bahn mit zusammen etwa 70 000 Mitarbeitern. Im Automotive-Netzwerk Mecklenburg-Vorpommerns haben sich bislang 22 Firmen mit etwa 3500 Beschäftigten zusammengeschlossen.