Gesundheit : Branchenkonferenz fragt «Ist Gesundheit eine Ware?»

von dpa

12. März 2019, 15:23 Uhr

Die Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock steht in diesem Jahr unter dem Motto «Gesundheit neu denken!». Am 12. und 13. Juni soll vor allem die Ökonomisierung der Gesundheit kritisch diskutiert werden, teilte BioCon Valley mit, die die Konferenz im Auftrag des Landes veranstalten. Dabei gehe es um Fragen wie, ob der Arzt ein Dienstleister, der Patient ein Kunde und die Gesundheit eine Ware seien. Weitere Schwerpunkten seien unter anderem Finanzierungsmodelle in der Gesundheitsversorgung sowie neue Technologien. Zu der Veranstaltung werden den Angaben zufolge 700 Teilnehmer erwartet. Das Partnerland ist in diesem Jahr Norwegen.