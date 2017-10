Brände : Brand bei der Post: Technischer Defekt als Ursache

Ein Feuer auf dem Gelände einer Postfiliale in Schwerin in der Nacht zum Freitag geht auf einen technischen Defekt zurück. Das haben Ermittlungen der Polizei und eines Brandursachenexperten in der Zweigstelle im Stadtteil Großer Dreesch ergeben, wie ein Sprecher in Schwerin sagte. Hinweise auf eine Brandstiftung - wie zunächst vermutet - hätten sich nicht bestätigt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100 000 Euro.