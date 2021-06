Brände : Brand bei Wöbbelin: Einsatzleitung bespricht A14-Sperrung

Die Autobahn 14 ist wegen des Waldbrandes bei Wöbbelin zwischen dem Kreuz Schwerin und Ludwigslust zunächst weiterhin gesperrt.

Wöbbelin | Die Einsatzleitung bespreche sich derzeit und will noch am Morgen entscheiden, ob die A14 wieder freigegeben werden kann, wie ein Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Montag sagte. Die Autobahn ist nur wenige Hundert Meter von der neun Hektar großen Brandfläche entfernt. Zwar sei der Brand unter Kontrolle, aber die Gefahr durch Glutnester u...

