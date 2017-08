In Gustebin (Vorpommern-Greifswald) hat am frühen Mittwochmorgen eine Halle Feuer gefangen. 900 gelagerte Heuballen verbannten vollständig, wie die Polizei mitteilte. Vier Freiwillige Feuerwehren waren am Morgen im Einsatz um den Vollbrand zu löschen. Der Sachschaden wird auf 300 000 Euro geschätzt. Zur Brandursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 05:18 Uhr