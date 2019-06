von dpa

12. Juni 2019, 08:06 Uhr

In der Gemeinde Prerow hat ein Blitzeinschlag für einen Brand eines Appartementhauses gesorgt. Während eines Unwetters am frühen Mittwochmorgen geriet der Dachstuhl des Hauses laut Polizei in Brand. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Vier der acht Einheiten seien nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf mindestens 150 000 Euro beziffert.