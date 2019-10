Brände : Brand eines Luxus-SUV im Rostocker Stadthafen

von dpa

26. Oktober 2019, 09:35 Uhr

Im Rostocker Stadthafen hat am frühen Samstagmorgen ein schwerer Luxuswagen gebrannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass das Auto vorsätzlich in Brand gesetzt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Innenraum des Fahrzeuges bereits in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto, an dem ein Totalschaden entstand.