Brände : Brand eines Nebengelasses in Poseritz: Hoher Sachschaden

Beim Brand eines Stallgebäudes samt Werkstatt ist am Montag in Poseritz auf Rügen ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei bezifferte die Schadenssumme auf rund 70 000 Euro. Ihren Angaben zufolge hatten Schweißarbeiten auf dem Dach in Verbindung mit starkem Wind gegen Mittag dazu geführt, dass der Dachstuhl in Brand geriet. In dem Gebäude hätten sich mehrere hundert Liter Heizöl sowie Gasflaschen befunden. Dem beherzten Eingreifen der alarmierten Feuerwehrleute sei es zu verdanken, dass ein Entzünden dieser brennbaren Stoffe und somit ein noch größeres Unglück verhindert werden konnte. In unmittelbarer Nähe des Brandherdes habe sich das Wohnhaus des 44-jährigen Grundstückseigners befunden.