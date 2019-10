Kriminalität : Brand in Bankfiliale mit Wohnungen: Jugendliche verdächtig

von dpa

28. Oktober 2019, 08:07 Uhr

Eine aufmerksame Anwohnerin hat eine Bank und mehrere Mieter in Garz auf der Insel Rügen vor einem größeren Brandschaden bewahrt. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, hatte die Frau am Sonntagabend die Feuerwehr alarmiert, als sie Rauch aus dem Erdgeschoss der Bankfiliale dringen sah. Die Bewohner verließen ihre Wohnungen in dem Gebäude, die Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen ergaben, dass Jugendliche im Bankvorraum eine Jacke angezündet und die Flammen bereits auf ein Regal übergegriffen hatten. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Gegen die 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen von der Insel werde wegen Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt.