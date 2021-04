Brände : Brand in Fischproduktionshalle: 400.000 Euro Schaden

Ein Brand in einer Fischproduktionshalle in Sassnitz auf der Insel Rügen hat in der Nacht zum Donnerstag einen Schaden von circa 400.000 Euro verursacht.

Sassnitz | Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich acht Menschen in der Halle, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilte. Sie brachten sich alle unverletzt in Sicherheit. Zunächst wurde ein technischer Defekt als Ursache für den Brand vermutet. Weitere Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen. ...

