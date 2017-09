Brände : Brand in Fitnessstudio: Tür mit Gullydeckel eingeworfen

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Unbekannte haben in Rostock einen Brand in einem Fitnessstudio gelegt und etwa 5000 Euro Schaden verursacht. Die Täter warfen in der Nacht zum Dienstag die Verglasung der Eingangstür mit einem Gullydeckel ein, wie die Polizei mitteilte. Im Vorraum des Fitnessstudios verteilten sie Brandbeschleuniger, anschließend entfachten sie ein Feuer und flüchteten unerkannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf Verdächtige geben können.

Pressemitteilung Polizei

von dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 07:40 Uhr