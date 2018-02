Brände : Brand in Haus mit drei Verletzten: Defekt ausgeschlossen

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Moltzow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) mit drei Verletzten schließt die Polizei einen technischen Defekt als Brandursache aus. In der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, habe es keinen Strom mehr gegeben, erklärte die Polizei am Montagnachmittag.

von dpa

12. Februar 2018, 16:55 Uhr

Ein Brandermittler kam zu dem Ergebnis, dass das Feuer durch einen unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer ausgelöst wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen den verletzten Wohnungsmieter.

Bei dem Vorfall in dem viergeschossigen Haus musste die Feuerwehr mehrere Menschen aus den oberen Wohnungen über Drehleitern retten, da der Fluchtweg durch den Flur versperrt war. Drei Menschen mussten mit Rauchvergiftungen und Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht werden. Da Heizung und Stromversorgung im gesamten Haus beschädigt wurden, sind einige Wohnungen noch unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens war auf mindestens 80 000 Euro beziffert worden.