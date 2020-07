Brände : Brand in Heizungsanlage: Rund 750 000 Euro Schaden

Nach einer Havarie und einem Brand ist in der Kleinstadt Crivitz bei Schwerin am Dienstag ein komplettes Heizhaus ausgefallen. Der Schaden wird auf rund 750 000 Euro geschätzt, wie ein Polizeisprecher erklärte. Durch die Anlage in dem rund acht Meter hohen Plattenbauheizhaus wurden bisher Wohnhäuser und Firmen in der Crivitzer Neustadt im Südosten versorgt. Ursache für die Havarie soll ein technischer Defekt in der Heizungsanlage, die von Gera in Thüringen aus ferngesteuert wird, gewesen sein.

von dpa

08. Juli 2020, 08:43 Uhr