Brände : Brand in Mehrfamilienhaus: 100 000 Euro Schaden

von dpa

27. Februar 2019, 15:25 Uhr

Beim Brand in einem Greifswalder Mehrfamilienhaus ist am Mittwoch ein Schaden von 100 000 Euro entstanden. Personen kamen nicht zu Schaden, wie die Polizei berichtete. Acht Bewohner mussten jedoch in Sicherheit gebracht werden. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sei völlig ausgebrannt und nun unbewohnbar. Durch das Löschwasser wurden auch darunterliegende Wohnungen sowie ein Supermarkt in Mitleidenschaft gezogen. Der Supermarkt wurde vorübergehend geschlossen.