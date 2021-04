Brände : Brand in Rinderstall bei Brüel ausgebrochen: Tiere gefährdet

In einem Rinderstall in Kuhlen bei Brüel (Ludwigslust-Parchim) ist am Montagmorgen ein Brand ausgebrochen.

Kuhlen-Wendorf | Wie ein Polizeisprecher erklärte, war es den Mitarbeitern und Feuerwehrleuten gelungen, das Gros der Rinder noch aus dem 20 Meter langen Stall zu holen. Wie viele Tiere nicht mehr gerettet werden konnten, war noch unklar. Der Alarm war gegen 7.00 Uhr bei der Feuerwehr aufgelaufen. Mehrere Feuerwehren aus der Region waren im Löscheinsatz. Die Brandursa...

